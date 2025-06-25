سعر POWERCITY Earn Protocol (EARN)
سعر POWERCITY Earn Protocol (EARN) المباشر لليوم هو USD 0.00291572. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EARN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق POWERCITY Earn Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر POWERCITY Earn Protocol خلال اليوم هو +11.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر POWERCITY Earn Protocol مقابل USD هو $ +0.00030798 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر POWERCITY Earn Protocol مقابل USD هو $ -0.0008229555 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر POWERCITY Earn Protocol مقابل USD هو $ -0.0015248034 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر POWERCITY Earn Protocol مقابل USD هو $ -0.003459240803928512 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00030798
|+11.81%
|30 يوم
|$ -0.0008229555
|-28.22%
|60 يوم
|$ -0.0015248034
|-52.29%
|90 يوم
|$ -0.003459240803928512
|-54.26%
اكتشف أحدث تحليلات سعر POWERCITY Earn Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.17%
+11.81%
-20.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Emissions token that is issued as rewards to stability pool providers, goes through an annual halving process similar to Bitcoin, fixed supply, but as it is being emitted out simulates an inflationary coin, until the emissions cease and it then is static. its is a part of the EARN protocol, https://www.youtube.com/watch?v=jmw4B8pmFtA
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