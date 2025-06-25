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سعر POWERCITY Earn Protocol (EARN) المباشر لليوم هو USD 0.00291572 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EARN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق POWERCITY Earn Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر POWERCITY Earn Protocol خلال اليوم هو +11.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر POWERCITY Earn Protocol (EARN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر POWERCITY Earn Protocol مقابل USD هو $ +0.00030798 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر POWERCITY Earn Protocol مقابل USD هو $ -0.0008229555 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر POWERCITY Earn Protocol مقابل USD هو $ -0.0015248034 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر POWERCITY Earn Protocol مقابل USD هو $ -0.003459240803928512 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00030798 +11.81% 30 يوم $ -0.0008229555 -28.22% 60 يوم $ -0.0015248034 -52.29% 90 يوم $ -0.003459240803928512 -54.26%

تحليل سعر POWERCITY Earn Protocol (EARN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر POWERCITY Earn Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00151443$ 0.00151443 $ 0.00151443 24 ساعة مرتفع $ 0.00305807$ 0.00305807 $ 0.00305807 عالية طوال الوقت $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 تغير السعر (1 ساعة) +2.17% تغير السعر (1يوم) +11.81% تغير السعر (7 أيام) -20.40%

معلومات سوق POWERCITY Earn Protocol (EARN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: