سعر Power Token (PWR)
سعر Power Token (PWR) المباشر لليوم هو USD 186.26. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PWR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Power Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.51K
- تغيير سعر Power Token خلال اليوم هو -0.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PWR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PWR.
خلال اليوم، كان سعر Power Token مقابل USD هو $ -1.0179310653451 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Power Token مقابل USD هو $ +24.1194034320 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Power Token مقابل USD هو $ +242.5515903300 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Power Token مقابل USD هو $ +103.21892981176775 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.0179310653451
|-0.54%
|30 يوم
|$ +24.1194034320
|+12.95%
|60 يوم
|$ +242.5515903300
|+130.22%
|90 يوم
|$ +103.21892981176775
|+124.30%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Power Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
-0.54%
+4.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Power DAO (the ‘Mother DAO’) acts as a decentralized incubator, angel investor, and arbitration layer for all Special Purpose (Child) DAOs built on the Power Protocol. The architecture and specifications of any SP-DAO are proposed, designed and built by each sovereign community. The Power Protocol lets $POWER token holders self-organize, propose and launch SP-DAOs for the projects they want to see succeed — or to migrate an existing DAOs over to benefit from its novel governance.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PWR إلى AUD
A$301.7412
|1 PWR إلى GBP
￡150.8706
|1 PWR إلى EUR
€180.6722
|1 PWR إلى USD
$186.26
|1 PWR إلى MYR
RM836.3074
|1 PWR إلى TRY
₺6,593.604
|1 PWR إلى JPY
¥29,367.6142
|1 PWR إلى RUB
₽18,929.6038
|1 PWR إلى INR
₹16,050.0242
|1 PWR إلى IDR
Rp3,053,442.1344
|1 PWR إلى PHP
₱10,989.34
|1 PWR إلى EGP
￡E.9,406.13
|1 PWR إلى BRL
R$1,139.9112
|1 PWR إلى CAD
C$268.2144
|1 PWR إلى BDT
৳22,822.4378
|1 PWR إلى NGN
₦290,124.1638
|1 PWR إلى UAH
₴7,910.4622
|1 PWR إلى VES
Bs9,871.78
|1 PWR إلى PKR
Rs52,100.6472
|1 PWR إلى KZT
₸98,758.7772
|1 PWR إلى THB
฿6,459.4968
|1 PWR إلى TWD
NT$6,167.0686
|1 PWR إلى CHF
Fr169.4966
|1 PWR إلى HKD
HK$1,449.1028
|1 PWR إلى MAD
.د.م1,879.3634