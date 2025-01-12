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سعر Power Token (PWR) المباشر لليوم هو USD 186.26 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PWR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Power Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.51K - تغيير سعر Power Token خلال اليوم هو -0.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Power Token (PWR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Power Token مقابل USD هو $ -1.0179310653451 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Power Token مقابل USD هو $ +24.1194034320 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Power Token مقابل USD هو $ +242.5515903300 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Power Token مقابل USD هو $ +103.21892981176775 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1.0179310653451 -0.54% 30 يوم $ +24.1194034320 +12.95% 60 يوم $ +242.5515903300 +130.22% 90 يوم $ +103.21892981176775 +124.30%

تحليل سعر Power Token (PWR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Power Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 180.25$ 180.25 $ 180.25 24 ساعة مرتفع $ 191.45$ 191.45 $ 191.45 عالية طوال الوقت $ 550.11$ 550.11 $ 550.11 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) -0.54% تغير السعر (7 أيام) +4.64%

معلومات سوق Power Token (PWR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: