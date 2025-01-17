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سعر Pow Pow (POW) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 92.98K . يتم تحديث سعر POW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pow Pow الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.02K - تغيير سعر Pow Pow خلال اليوم هو +11.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Pow Pow (POW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pow Pow مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pow Pow مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pow Pow مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pow Pow مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +11.24% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pow Pow (POW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pow Pow: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.86% تغير السعر (1يوم) +11.24% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Pow Pow (POW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: