سعر Povel Durev (DUREV)
سعر Povel Durev (DUREV) المباشر لليوم هو USD 0.00433666. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 431.24K. يتم تحديث سعر DUREV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Povel Durev الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Povel Durev خلال اليوم هو -4.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 99.33M
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خلال اليوم، كان سعر Povel Durev مقابل USD هو $ -0.000208140039982922 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Povel Durev مقابل USD هو $ -0.0006969892 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Povel Durev مقابل USD هو $ -0.0017545588 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Povel Durev مقابل USD هو $ -0.010422333068708091 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000208140039982922
|-4.57%
|30 يوم
|$ -0.0006969892
|-16.07%
|60 يوم
|$ -0.0017545588
|-40.45%
|90 يوم
|$ -0.010422333068708091
|-70.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Povel Durev: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
-4.57%
-7.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Durev is a memecoin on the TON network. Dedicated to the creator of Telegram Pavel Durov.
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