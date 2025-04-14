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سعر Povel Durev (DUREV) المباشر لليوم هو USD 0.00433666 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 431.24K . يتم تحديث سعر DUREV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Povel Durev الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Povel Durev خلال اليوم هو -4.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 99.33M

أداء سعر Povel Durev (DUREV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Povel Durev مقابل USD هو $ -0.000208140039982922 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Povel Durev مقابل USD هو $ -0.0006969892 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Povel Durev مقابل USD هو $ -0.0017545588 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Povel Durev مقابل USD هو $ -0.010422333068708091 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000208140039982922 -4.57% 30 يوم $ -0.0006969892 -16.07% 60 يوم $ -0.0017545588 -40.45% 90 يوم $ -0.010422333068708091 -70.61%

تحليل سعر Povel Durev (DUREV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Povel Durev: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00427141$ 0.00427141 $ 0.00427141 24 ساعة مرتفع $ 0.00459513$ 0.00459513 $ 0.00459513 عالية طوال الوقت $ 0.167897$ 0.167897 $ 0.167897 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) -4.57% تغير السعر (7 أيام) -7.23%

معلومات سوق Povel Durev (DUREV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: