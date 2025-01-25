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سعر POUPE (POUPE) المباشر لليوم هو USD 0.00000123 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.23K . يتم تحديث سعر POUPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق POUPE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.07K - تغيير سعر POUPE خلال اليوم هو -42.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M

أداء سعر POUPE (POUPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر POUPE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر POUPE مقابل USD هو $ -0.0000010699 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر POUPE مقابل USD هو $ -0.0000012297 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر POUPE مقابل USD هو $ -0.004028952963935679 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -42.18% 30 يوم $ -0.0000010699 -86.99% 60 يوم $ -0.0000012297 -99.97% 90 يوم $ -0.004028952963935679 -99.96%

تحليل سعر POUPE (POUPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر POUPE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000122$ 0.00000122 $ 0.00000122 24 ساعة مرتفع $ 0.00002772$ 0.00002772 $ 0.00002772 عالية طوال الوقت $ 0.00615255$ 0.00615255 $ 0.00615255 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -42.18% تغير السعر (7 أيام) -88.79%

معلومات سوق POUPE (POUPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: