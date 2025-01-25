سعر POUPE (POUPE)
سعر POUPE (POUPE) المباشر لليوم هو USD 0.00000123. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.23K. يتم تحديث سعر POUPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق POUPE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.07K
- تغيير سعر POUPE خلال اليوم هو -42.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M
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خلال اليوم، كان سعر POUPE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر POUPE مقابل USD هو $ -0.0000010699 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر POUPE مقابل USD هو $ -0.0000012297 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر POUPE مقابل USD هو $ -0.004028952963935679 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-42.18%
|30 يوم
|$ -0.0000010699
|-86.99%
|60 يوم
|$ -0.0000012297
|-99.97%
|90 يوم
|$ -0.004028952963935679
|-99.96%
اكتشف أحدث تحليلات سعر POUPE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-42.18%
-88.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Poupe is more than just a meme; it's a community of mischievous monkeys united by a love for crypto and a shared sense of humor. Our mascot, a playful ape holding a magical coin, represents our journey into the exciting world of Solana We're here to bring fun, excitement, and a touch of monkey business to the crypto space. Join us as we explore the possibilities of blockchain technology, connect with like-minded individuals, and build a thriving community together.
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