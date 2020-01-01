توكنوميكس Pou On Sui (POU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pou On Sui (POU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pou On Sui (POU) Pou is the newest meme coin on the Sui blockchain, blending nostalgia and innovation. Inspired by the beloved virtual pet, Pou brings a fun, community-focused vibe to crypto. Leveraging Sui's speed and scalability, Pou offers fast, low-cost transactions and a deflationary token model. Whether you're here for the laughs or the potential, Pou is ready to make waves in the meme coin space. Join the Pou movement today! الموقع الرسمي: https://pouonsui.com/ اشتر POU الآن!

توكنوميكس Pou On Sui (POU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pou On Sui (POU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.51K $ 8.51K $ 8.51K إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.51K $ 8.51K $ 8.51K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Pou On Sui (POU)

توكنوميكس Pou On Sui (POU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pou On Sui (POU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن POU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن POU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس POU، استكشف السعر المباشر لتوكن POU!

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