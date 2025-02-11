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سعر Pou On Sui (POU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر POU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pou On Sui الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.63K - تغيير سعر Pou On Sui خلال اليوم هو -21.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pou On Sui (POU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pou On Sui مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pou On Sui مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pou On Sui مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pou On Sui مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -21.69% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pou On Sui (POU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pou On Sui: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +9.57% تغير السعر (1يوم) -21.69% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Pou On Sui (POU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: