سعر Pou On Sui (POU)
سعر Pou On Sui (POU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pou On Sui الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.63K
- تغيير سعر Pou On Sui خلال اليوم هو -21.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pou On Sui مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pou On Sui مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pou On Sui مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pou On Sui مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-21.69%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pou On Sui: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+9.57%
-21.69%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pou is the newest meme coin on the Sui blockchain, blending nostalgia and innovation. Inspired by the beloved virtual pet, Pou brings a fun, community-focused vibe to crypto. Leveraging Sui's speed and scalability, Pou offers fast, low-cost transactions and a deflationary token model. Whether you're here for the laughs or the potential, Pou is ready to make waves in the meme coin space. Join the Pou movement today!
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