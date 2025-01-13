سعر POTDOG (POTDOG)
سعر POTDOG (POTDOG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POTDOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق POTDOG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.99
- تغيير سعر POTDOG خلال اليوم هو +0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر POTDOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر POTDOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر POTDOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر POTDOG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.04%
|30 يوم
|$ 0
|-18.82%
|60 يوم
|$ 0
|-15.33%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر POTDOG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+0.04%
+4.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
It is a meme token based on a picture of a dog in a pot. Many people are enjoying photoshopping various things to replace the dog in the pot. The token is launched on solana with the liquidity being burnt. We are working to launch a website that will allow users to more automatically generate memes by putting custom images into the pot.
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