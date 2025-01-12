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سعر Poshi World (POSHI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.36K . يتم تحديث سعر POSHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Poshi World الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.59 - تغيير سعر Poshi World خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Poshi World (POSHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Poshi World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Poshi World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Poshi World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Poshi World مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -7.82% 60 يوم $ 0 +6.04% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Poshi World (POSHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Poshi World: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00201402$ 0.00201402 $ 0.00201402 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -5.95%

معلومات سوق Poshi World (POSHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: