سعر Poseidollar Shares (PSH)
سعر Poseidollar Shares (PSH) المباشر لليوم هو USD 0.853503. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PSH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Poseidollar Shares الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.69
- تغيير سعر Poseidollar Shares خلال اليوم هو -3.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Poseidollar Shares مقابل USD هو $ -0.0300362012882497 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Poseidollar Shares مقابل USD هو $ -0.1163474805 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Poseidollar Shares مقابل USD هو $ -0.1002201146 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Poseidollar Shares مقابل USD هو $ +0.033920516876689 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0300362012882497
|-3.39%
|30 يوم
|$ -0.1163474805
|-13.63%
|60 يوم
|$ -0.1002201146
|-11.74%
|90 يوم
|$ +0.033920516876689
|+4.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Poseidollar Shares: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.32%
-3.39%
-10.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Poseidollar - the first algorithmic stablecoin pegged to $USDC running on the Sui Network Poseidollar is a multi-token protocol that consists of three tokens: Poseidollar PDO, Poseidollar Shares PSH and Poseidollar Bonds PBD.
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