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سعر Poseidollar Shares (PSH) المباشر لليوم هو USD 0.853503 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PSH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Poseidollar Shares الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.69 - تغيير سعر Poseidollar Shares خلال اليوم هو -3.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Poseidollar Shares (PSH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Poseidollar Shares مقابل USD هو $ -0.0300362012882497 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Poseidollar Shares مقابل USD هو $ -0.1163474805 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Poseidollar Shares مقابل USD هو $ -0.1002201146 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Poseidollar Shares مقابل USD هو $ +0.033920516876689 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0300362012882497 -3.39% 30 يوم $ -0.1163474805 -13.63% 60 يوم $ -0.1002201146 -11.74% 90 يوم $ +0.033920516876689 +4.14%

تحليل سعر Poseidollar Shares (PSH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Poseidollar Shares: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.852187$ 0.852187 $ 0.852187 24 ساعة مرتفع $ 0.897928$ 0.897928 $ 0.897928 عالية طوال الوقت $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 تغير السعر (1 ساعة) -0.32% تغير السعر (1يوم) -3.39% تغير السعر (7 أيام) -10.88%

معلومات سوق Poseidollar Shares (PSH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: