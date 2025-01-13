سعر Poseidollar (PDO)
سعر Poseidollar (PDO) المباشر لليوم هو USD 0.097089. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PDO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Poseidollar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.04
- تغيير سعر Poseidollar خلال اليوم هو -0.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Poseidollar مقابل USD هو $ -0.00046317598161344 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Poseidollar مقابل USD هو $ -0.0034104550 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Poseidollar مقابل USD هو $ -0.0535982251 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Poseidollar مقابل USD هو $ -0.05215340805287872 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00046317598161344
|-0.47%
|30 يوم
|$ -0.0034104550
|-3.51%
|60 يوم
|$ -0.0535982251
|-55.20%
|90 يوم
|$ -0.05215340805287872
|-34.94%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Poseidollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.47%
-0.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Poseidollar - an algorithmic stablecoin running on the Sui Network. Inspired by many algorithmic stablecoin protocols, Poseidollar is a multi-token protocol that consists of three token: Poseidollar PDO, Poseidollar Shares PSH and Poseidollar Bons PBD
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