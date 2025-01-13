سعر Porygon (PORY)
سعر Porygon (PORY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PORY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Porygon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 106.26
- تغيير سعر Porygon خلال اليوم هو -2.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PORY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PORY.
خلال اليوم، كان سعر Porygon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Porygon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Porygon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Porygon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.01%
|30 يوم
|$ 0
|+0.67%
|60 يوم
|$ 0
|+79.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Porygon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.65%
-2.01%
-9.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PORY is decentralized meme token devoted to all things Porygon. This beloved data duck got a bad rep from allegedly giving kids seizures in the '90s. But he's number 1 in our hearts., and number 1 on Polygon!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PORY إلى AUD
A$--
|1 PORY إلى GBP
￡--
|1 PORY إلى EUR
€--
|1 PORY إلى USD
$--
|1 PORY إلى MYR
RM--
|1 PORY إلى TRY
₺--
|1 PORY إلى JPY
¥--
|1 PORY إلى RUB
₽--
|1 PORY إلى INR
₹--
|1 PORY إلى IDR
Rp--
|1 PORY إلى PHP
₱--
|1 PORY إلى EGP
￡E.--
|1 PORY إلى BRL
R$--
|1 PORY إلى CAD
C$--
|1 PORY إلى BDT
৳--
|1 PORY إلى NGN
₦--
|1 PORY إلى UAH
₴--
|1 PORY إلى VES
Bs--
|1 PORY إلى PKR
Rs--
|1 PORY إلى KZT
₸--
|1 PORY إلى THB
฿--
|1 PORY إلى TWD
NT$--
|1 PORY إلى CHF
Fr--
|1 PORY إلى HKD
HK$--
|1 PORY إلى MAD
.د.م--