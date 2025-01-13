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سعر Portal Network Token (POE) المباشر لليوم هو USD 0.77228 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر POE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Portal Network Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.43 - تغيير سعر Portal Network Token خلال اليوم هو +7.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Portal Network Token (POE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Portal Network Token مقابل USD هو $ +0.055325 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Portal Network Token مقابل USD هو $ -0.2589576087 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Portal Network Token مقابل USD هو $ -0.3497242950 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Portal Network Token مقابل USD هو $ -0.335285285710393 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.055325 +7.72% 30 يوم $ -0.2589576087 -33.53% 60 يوم $ -0.3497242950 -45.28% 90 يوم $ -0.335285285710393 -30.27%

تحليل سعر Portal Network Token (POE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Portal Network Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.716692$ 0.716692 $ 0.716692 24 ساعة مرتفع $ 0.998302$ 0.998302 $ 0.998302 عالية طوال الوقت $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 تغير السعر (1 ساعة) +0.25% تغير السعر (1يوم) +7.72% تغير السعر (7 أيام) -1.33%

معلومات سوق Portal Network Token (POE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: