سعر Portal Network Token (POE)
سعر Portal Network Token (POE) المباشر لليوم هو USD 0.77228. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Portal Network Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.43
- تغيير سعر Portal Network Token خلال اليوم هو +7.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر POE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر POE.
خلال اليوم، كان سعر Portal Network Token مقابل USD هو $ +0.055325 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Portal Network Token مقابل USD هو $ -0.2589576087 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Portal Network Token مقابل USD هو $ -0.3497242950 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Portal Network Token مقابل USD هو $ -0.335285285710393 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.055325
|+7.72%
|30 يوم
|$ -0.2589576087
|-33.53%
|60 يوم
|$ -0.3497242950
|-45.28%
|90 يوم
|$ -0.335285285710393
|-30.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Portal Network Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.25%
+7.72%
-1.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In simple words the aim of the project can be formulated as follows: to create an effective business model for the development of charging infrastructure for electric vehicles in Russia and other countries, to form a community and to make profit together. Today our team is one of the best in Russia in terms of production, installation, and operation of charging stations. We have developed a whole line of our own products that implement all the main protocols, and we also have our own application. Our stations are certified by the Ministry of Industry and Trade and are installed throughout the territory of Russia. Our specialists also participate in the work of the relevant ministries as consultants. Many years of experience in this industry have allowed us to develop a very clear understanding of the specifics of the charging stations market in Russia and acquire the necessary competencies for further work. To realize the technical part of the project, we use a token in the TON network. The token emission is tied to the installation of charging stations. Additionally, the token can be "mined" when the station connects to the Portal Network hub. Thus, the charging stations become the objects of extended functionality, performing the primary function of charging electric vehicles and the additional function of mining tokens, which organically allows for multi-level work that contributes to the development of the project as a whole. All the income from the sale of electricity (general network plus mining) is distributed among liquidity holders on DEX.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 POE إلى AUD
A$1.2510936
|1 POE إلى GBP
￡0.6255468
|1 POE إلى EUR
€0.7491116
|1 POE إلى USD
$0.77228
|1 POE إلى MYR
RM3.4675372
|1 POE إلى TRY
₺27.338712
|1 POE إلى JPY
¥121.7653876
|1 POE إلى RUB
₽78.4868164
|1 POE إلى INR
₹66.5473676
|1 POE إلى IDR
Rp12,660.3258432
|1 POE إلى PHP
₱45.56452
|1 POE إلى EGP
￡E.39.00014
|1 POE إلى BRL
R$4.7263536
|1 POE إلى CAD
C$1.1120832
|1 POE إلى BDT
৳94.6274684
|1 POE إلى NGN
₦1,202.9264964
|1 POE إلى UAH
₴32.7987316
|1 POE إلى VES
Bs40.93084
|1 POE إلى PKR
Rs216.0221616
|1 POE إلى KZT
₸409.4783016
|1 POE إلى THB
฿26.7826704
|1 POE إلى TWD
NT$25.5701908
|1 POE إلى CHF
Fr0.7027748
|1 POE إلى HKD
HK$6.0083384
|1 POE إلى MAD
.د.م7.7923052