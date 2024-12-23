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سعر Port Finance (PORT) المباشر لليوم هو USD 0.00412608 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 146.94K . يتم تحديث سعر PORT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Port Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.27K - تغيير سعر Port Finance خلال اليوم هو -9.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 35.62M

أداء سعر Port Finance (PORT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Port Finance مقابل USD هو $ -0.000448806152320051 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Port Finance مقابل USD هو $ -0.0022946562 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Port Finance مقابل USD هو $ -0.0007497739 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Port Finance مقابل USD هو $ +0.000678008004997792 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000448806152320051 -9.81% 30 يوم $ -0.0022946562 -55.61% 60 يوم $ -0.0007497739 -18.17% 90 يوم $ +0.000678008004997792 +19.66%

تحليل سعر Port Finance (PORT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Port Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00408534$ 0.00408534 $ 0.00408534 24 ساعة مرتفع $ 0.00464606$ 0.00464606 $ 0.00464606 عالية طوال الوقت $ 15.21$ 15.21 $ 15.21 تغير السعر (1 ساعة) -0.67% تغير السعر (1يوم) -9.81% تغير السعر (7 أيام) -42.22%

معلومات سوق Port Finance (PORT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: