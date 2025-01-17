سعر Port AI (POAI)
سعر Port AI (POAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Port AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.67
- تغيير سعر Port AI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Port AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Port AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Port AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Port AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-17.40%
|60 يوم
|$ 0
|-15.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Port AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
-2.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PORT AI is an AI-Powered Telegram Bot that helps your portfolio managements with user friendly interface easy to access anywhere.
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