معلومات سعر PORKY PIG PARTY (PPP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -2.37% تغير السعر (7 أيام) +0.19% تغير السعر (7 أيام) +0.19%

سعر PORKY PIG PARTY (PPP) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PPP بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPPP على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PPP +0.05% على مدار الساعة الماضية، -2.37% على مدار 24 ساعة، و +0.19% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PORKY PIG PARTY (PPP)

القيمة السوقية $ 8.29K$ 8.29K $ 8.29K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.29K$ 8.29K $ 8.29K إمداد دورة التداول 999.70M 999.70M 999.70M إجمالي العرض 999,698,807.235762 999,698,807.235762 999,698,807.235762

القيمة السوقية الحالية لـ PORKY PIG PARTY هي $ 8.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PPP يبلغ 999.70M، مع إجمالي عرض 999698807.235762. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.29K.