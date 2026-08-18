سعر Populous اليوم

السعر المباشر لمشروع Populous (PPT) اليوم هو $ 0.099663، مع تغير بنسبة 3.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PPT الحالي إلى USD هو $ 0.099663 لكل PPT.

يحتل Populous حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,217,577، مع عرض متداول قدره 36.23M PPT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PPT بين $ 0.09578 (أدنى) و$ 0.101468 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 75.19، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00662912.

على المدى القصير، تحرك PPT بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و+22.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 390.00.

معلومات سوق Populous (PPT)

القيمة السوقية $ 5.22M$ 5.22M $ 5.22M الحجم (24 ساعة) $ 390.00$ 390.00 $ 390.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.31M$ 5.31M $ 5.31M إمداد دورة التداول 36.23M 36.23M 36.23M إجمالي العرض 53,252,246.0 53,252,246.0 53,252,246.0

القيمة السوقية الحالية لـ Populous هي $ 5.22M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 390.00. العرض المتداول لـ PPT يبلغ 36.23M، مع إجمالي عرض 53252246.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.31M.