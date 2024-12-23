سعر Popsmile (POPSMILE)
سعر Popsmile (POPSMILE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 430.17K. يتم تحديث سعر POPSMILE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Popsmile الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.26K
- تغيير سعر Popsmile خلال اليوم هو -0.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Popsmile مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Popsmile مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Popsmile مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Popsmile مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.96%
|30 يوم
|$ 0
|-65.40%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Popsmile: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.19%
-0.96%
-22.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"$POPSMILE is pioneering as the first crypto to merge with extreme sports on a global level, bringing a new dynamic to branded meme coins. The Smile Pops isn’t just a token; it’s a cultural movement, pushing boundaries by blending lifestyle, sport, and digital innovation like never before. This isn’t just a meme coin; it’s a catalyst for worldwide change in the world of crypto and extreme sports."
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