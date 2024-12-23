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سعر Popsicle Finance (ICE) المباشر لليوم هو USD 0.431701 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.91M . يتم تحديث سعر ICE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Popsicle Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 463.18 - تغيير سعر Popsicle Finance خلال اليوم هو -2.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.75M

أداء سعر Popsicle Finance (ICE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Popsicle Finance مقابل USD هو $ -0.0093722881120039 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Popsicle Finance مقابل USD هو $ +0.0635559709 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Popsicle Finance مقابل USD هو $ +0.1461740881 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Popsicle Finance مقابل USD هو $ +0.08980584741583175 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0093722881120039 -2.12% 30 يوم $ +0.0635559709 +14.72% 60 يوم $ +0.1461740881 +33.86% 90 يوم $ +0.08980584741583175 +26.27%

تحليل سعر Popsicle Finance (ICE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Popsicle Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.423498$ 0.423498 $ 0.423498 24 ساعة مرتفع $ 0.45674$ 0.45674 $ 0.45674 عالية طوال الوقت $ 66.04$ 66.04 $ 66.04 تغير السعر (1 ساعة) -1.06% تغير السعر (1يوم) -2.12% تغير السعر (7 أيام) -33.85%

معلومات سوق Popsicle Finance (ICE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: