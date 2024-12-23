سعر Popsicle Finance (ICE)
سعر Popsicle Finance (ICE) المباشر لليوم هو USD 0.431701. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.91M. يتم تحديث سعر ICE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Popsicle Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 463.18
- تغيير سعر Popsicle Finance خلال اليوم هو -2.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.75M
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خلال اليوم، كان سعر Popsicle Finance مقابل USD هو $ -0.0093722881120039 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Popsicle Finance مقابل USD هو $ +0.0635559709 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Popsicle Finance مقابل USD هو $ +0.1461740881 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Popsicle Finance مقابل USD هو $ +0.08980584741583175 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0093722881120039
|-2.12%
|30 يوم
|$ +0.0635559709
|+14.72%
|60 يوم
|$ +0.1461740881
|+33.86%
|90 يوم
|$ +0.08980584741583175
|+26.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Popsicle Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.06%
-2.12%
-33.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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