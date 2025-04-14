احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FROP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FROP.

سعر Popo The Frog (FROP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.47K . يتم تحديث سعر FROP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Popo The Frog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Popo The Frog خلال اليوم هو -1.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 32.99B

أداء سعر Popo The Frog (FROP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Popo The Frog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Popo The Frog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Popo The Frog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Popo The Frog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.48% 30 يوم $ 0 -67.66% 60 يوم $ 0 -89.99% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Popo The Frog (FROP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Popo The Frog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.48% تغير السعر (7 أيام) -0.68%

معلومات سوق Popo The Frog (FROP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: