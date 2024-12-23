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سعر Popo The Cat (POPO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 203.04K . يتم تحديث سعر POPO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Popo The Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.40K - تغيير سعر Popo The Cat خلال اليوم هو -6.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B

أداء سعر Popo The Cat (POPO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Popo The Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Popo The Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Popo The Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Popo The Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.86% 30 يوم $ 0 -37.07% 60 يوم $ 0 -48.58% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Popo The Cat (POPO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Popo The Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +4.96% تغير السعر (1يوم) -6.86% تغير السعر (7 أيام) -22.50%

معلومات سوق Popo The Cat (POPO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: