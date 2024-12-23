سعر POPKAT (POPKAT)
سعر POPKAT (POPKAT) المباشر لليوم هو USD 0.00189796. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 511.35K. يتم تحديث سعر POPKAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق POPKAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.46K
- تغيير سعر POPKAT خلال اليوم هو -5.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 269.42M
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خلال اليوم، كان سعر POPKAT مقابل USD هو $ -0.000115344097751985 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر POPKAT مقابل USD هو $ -0.0012585828 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر POPKAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر POPKAT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000115344097751985
|-5.72%
|30 يوم
|$ -0.0012585828
|-66.31%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر POPKAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.99%
-5.72%
-48.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
POPKAT's mission is to showcase the best of Kaspa’s revolutionary blockchain consensus through educative humour and leveraging the strength of the Kaspians to create an arboretum of the KASmmunity assembled in POPKAT. POPKAT being the first cross-chain KRC20 standard token highlights the fact that POPKAT is not just trying to educate existing Kaspians but also spreading awareness to users on different networks that haven't heard about Kaspa yet.
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