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سعر POPKAT (POPKAT) المباشر لليوم هو USD 0.00189796 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 511.35K . يتم تحديث سعر POPKAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق POPKAT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.46K - تغيير سعر POPKAT خلال اليوم هو -5.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 269.42M

أداء سعر POPKAT (POPKAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر POPKAT مقابل USD هو $ -0.000115344097751985 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر POPKAT مقابل USD هو $ -0.0012585828 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر POPKAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر POPKAT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000115344097751985 -5.72% 30 يوم $ -0.0012585828 -66.31% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر POPKAT (POPKAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر POPKAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00180164$ 0.00180164 $ 0.00180164 24 ساعة مرتفع $ 0.00217317$ 0.00217317 $ 0.00217317 عالية طوال الوقت $ 0.01310583$ 0.01310583 $ 0.01310583 تغير السعر (1 ساعة) +0.99% تغير السعر (1يوم) -5.72% تغير السعر (7 أيام) -48.60%

معلومات سوق POPKAT (POPKAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: