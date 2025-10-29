معلومات سعر PoPi 4i (POPI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.81% تغير السعر (1يوم) -10.65% تغير السعر (7 أيام) +6.28%

سعر PoPi 4i (POPI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول POPI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPOPI على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير POPI +1.81% على مدار الساعة الماضية، -10.65% على مدار 24 ساعة، و +6.28% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PoPi 4i (POPI)

القيمة السوقية $ 12.23K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.92K إمداد دورة التداول 819.64M إجمالي العرض 999,641,994.034179

القيمة السوقية الحالية لـ PoPi 4i هي $ 12.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ POPI يبلغ 819.64M، مع إجمالي عرض 999641994.034179. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.92K.