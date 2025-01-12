سعر POPFISH (POPFISH)
سعر POPFISH (POPFISH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.39K. يتم تحديث سعر POPFISH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق POPFISH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 96.29
- تغيير سعر POPFISH خلال اليوم هو -0.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر POPFISH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر POPFISH.
خلال اليوم، كان سعر POPFISH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر POPFISH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر POPFISH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر POPFISH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.12%
|30 يوم
|$ 0
|-31.93%
|60 يوم
|$ 0
|+18.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر POPFISH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.12%
-19.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Popfish is the first meme token of the popcat kind on SUI network. It's a catfish opening its mouth using the same liquify photoshop effect that the original Popcat used. Since SUI is a water themed chain, it is suitable that the Popcat derivative is a fish. We also added following the Popcat token narrative a SUI water themed Popfish minigame tap to pop the fish mouth, which will build into a competitive tap counter game much like the original one.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 POPFISH إلى AUD
A$--
|1 POPFISH إلى GBP
￡--
|1 POPFISH إلى EUR
€--
|1 POPFISH إلى USD
$--
|1 POPFISH إلى MYR
RM--
|1 POPFISH إلى TRY
₺--
|1 POPFISH إلى JPY
¥--
|1 POPFISH إلى RUB
₽--
|1 POPFISH إلى INR
₹--
|1 POPFISH إلى IDR
Rp--
|1 POPFISH إلى PHP
₱--
|1 POPFISH إلى EGP
￡E.--
|1 POPFISH إلى BRL
R$--
|1 POPFISH إلى CAD
C$--
|1 POPFISH إلى BDT
৳--
|1 POPFISH إلى NGN
₦--
|1 POPFISH إلى UAH
₴--
|1 POPFISH إلى VES
Bs--
|1 POPFISH إلى PKR
Rs--
|1 POPFISH إلى KZT
₸--
|1 POPFISH إلى THB
฿--
|1 POPFISH إلى TWD
NT$--
|1 POPFISH إلى CHF
Fr--
|1 POPFISH إلى HKD
HK$--
|1 POPFISH إلى MAD
.د.م--