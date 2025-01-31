سعر PopeCoin (POPE)
سعر PopeCoin (POPE) المباشر لليوم هو USD 0.01184217. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PopeCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.11
- تغيير سعر PopeCoin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PopeCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PopeCoin مقابل USD هو $ -0.0085336784 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PopeCoin مقابل USD هو $ -0.0108568943 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PopeCoin مقابل USD هو $ -0.05215392954473343 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0085336784
|-72.06%
|60 يوم
|$ -0.0108568943
|-91.67%
|90 يوم
|$ -0.05215392954473343
|-81.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PopeCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? PopeCoin is a memecoin on Ethereum What makes your project unique? The contract is renounced and has 0% tax. 100% of LP is locked. No team tokens. 50% burned. Super strong community. History of your project. Had a public presale on pinksale.finance and just launched on Uniswap less than a week day ago. What’s next for your project? Pope is already listed on CoinMarketCap and we are looking forward to our CoinGecko listing. We will then focus on getting PopeCoin trending all over social media and target CEX listings. What can your token be used for? Investments and swing trading.
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