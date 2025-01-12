سعر POP Network (POP)
سعر POP Network (POP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.32K. يتم تحديث سعر POP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق POP Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.62
- تغيير سعر POP Network خلال اليوم هو +0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.60B
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خلال اليوم، كان سعر POP Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر POP Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر POP Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر POP Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.05%
|30 يوم
|$ 0
|-71.82%
|60 يوم
|$ 0
|-41.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر POP Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.05%
-27.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
POP Network is a user-friendly ecosystem of blockchain and AI applications built to power the streaming economy. Our vision is a universal system for turning attention into real-world goods and services.
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