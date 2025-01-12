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سعر POP Network (POP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.32K . يتم تحديث سعر POP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق POP Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.62 - تغيير سعر POP Network خلال اليوم هو +0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.60B

أداء سعر POP Network (POP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر POP Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر POP Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر POP Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر POP Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.05% 30 يوم $ 0 -71.82% 60 يوم $ 0 -41.40% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر POP Network (POP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر POP Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.51$ 2.51 $ 2.51 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.05% تغير السعر (7 أيام) -27.56%

معلومات سوق POP Network (POP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: