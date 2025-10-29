معلومات سعر poors (POORS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.15% تغير السعر (1يوم) +2.74% تغير السعر (7 أيام) +37.73% تغير السعر (7 أيام) +37.73%

سعر poors (POORS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول POORS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPOORS على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير POORS +1.15% على مدار الساعة الماضية، +2.74% على مدار 24 ساعة، و +37.73% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق poors (POORS)

القيمة السوقية $ 16.49K$ 16.49K $ 16.49K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.49K$ 16.49K $ 16.49K إمداد دورة التداول 996.88M 996.88M 996.88M إجمالي العرض 996,879,962.5753491 996,879,962.5753491 996,879,962.5753491

القيمة السوقية الحالية لـ poors هي $ 16.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ POORS يبلغ 996.88M، مع إجمالي عرض 996879962.5753491. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.49K.