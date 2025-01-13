سعر Poopcoin (POOP)
سعر Poopcoin (POOP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POOP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Poopcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 810.46
- تغيير سعر Poopcoin خلال اليوم هو -2.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر POOP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر POOP.
خلال اليوم، كان سعر Poopcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Poopcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Poopcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Poopcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.64%
|30 يوم
|$ 0
|-24.86%
|60 يوم
|$ 0
|-68.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Poopcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
-2.64%
-17.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Poopcoin is a meme coin on Base that was airdropped to holders of the Doodles NFT ecosystem. It has no promise, could very well be worth less than zero, like a fresh, steaming pile of dung 💩
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 POOP إلى AUD
A$--
|1 POOP إلى GBP
￡--
|1 POOP إلى EUR
€--
|1 POOP إلى USD
$--
|1 POOP إلى MYR
RM--
|1 POOP إلى TRY
₺--
|1 POOP إلى JPY
¥--
|1 POOP إلى RUB
₽--
|1 POOP إلى INR
₹--
|1 POOP إلى IDR
Rp--
|1 POOP إلى PHP
₱--
|1 POOP إلى EGP
￡E.--
|1 POOP إلى BRL
R$--
|1 POOP إلى CAD
C$--
|1 POOP إلى BDT
৳--
|1 POOP إلى NGN
₦--
|1 POOP إلى UAH
₴--
|1 POOP إلى VES
Bs--
|1 POOP إلى PKR
Rs--
|1 POOP إلى KZT
₸--
|1 POOP إلى THB
฿--
|1 POOP إلى TWD
NT$--
|1 POOP إلى CHF
Fr--
|1 POOP إلى HKD
HK$--
|1 POOP إلى MAD
.د.م--