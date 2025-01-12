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سعر POON Coin ($POON) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $POON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق POON Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.53 - تغيير سعر POON Coin خلال اليوم هو +0.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر POON Coin ($POON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر POON Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر POON Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر POON Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر POON Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.54% 30 يوم $ 0 -25.14% 60 يوم $ 0 -10.01% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر POON Coin ($POON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر POON Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00169645$ 0.00169645 $ 0.00169645 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.54% تغير السعر (7 أيام) -7.16%

معلومات سوق POON Coin ($POON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: