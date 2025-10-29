معلومات سعر Poolz Finance (POOLX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.252323 24 ساعة مرتفع $ 0.261622 عالية طوال الوقت $ 7.18 أدنى سعر $ 0.155338 تغير السعر (1 ساعة) -0.63% تغير السعر (1يوم) +1.02% تغير السعر (7 أيام) +7.58%

سعر Poolz Finance (POOLX) في الوقت الحقيقي هو $0.257311. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول POOLX بين أدنى سعر $ 0.252323 وأعلى سعر $ 0.261622، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPOOLX على الإطلاق هو $ 7.18، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.155338.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير POOLX -0.63% على مدار الساعة الماضية، +1.02% على مدار 24 ساعة، و +7.58% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Poolz Finance (POOLX)

القيمة السوقية $ 1.35M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.42M إمداد دورة التداول 5.23M إجمالي العرض 5,500,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Poolz Finance هي $ 1.35M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ POOLX يبلغ 5.23M، مع إجمالي عرض 5500000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.42M.