مخطط أسعار Poolz Finance (POOLX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:23:23 (UTC+8)

معلومات سعر Poolz Finance (POOLX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.252323
$ 0.252323$ 0.252323
24 ساعة منخفض
$ 0.261622
$ 0.261622$ 0.261622
24 ساعة مرتفع

$ 0.252323
$ 0.252323$ 0.252323

$ 0.261622
$ 0.261622$ 0.261622

$ 7.18
$ 7.18$ 7.18

$ 0.155338
$ 0.155338$ 0.155338

-0.63%

+1.02%

+7.58%

+7.58%

سعر Poolz Finance (POOLX) في الوقت الحقيقي هو $0.257311. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول POOLX بين أدنى سعر $ 0.252323 وأعلى سعر $ 0.261622، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPOOLX على الإطلاق هو $ 7.18، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.155338.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير POOLX -0.63% على مدار الساعة الماضية، +1.02% على مدار 24 ساعة، و +7.58% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Poolz Finance (POOLX)

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

--
----

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

5.23M
5.23M 5.23M

5,500,000.0
5,500,000.0 5,500,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Poolz Finance هي $ 1.35M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ POOLX يبلغ 5.23M، مع إجمالي عرض 5500000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.42M.

سجل سعر Poolz Finance (POOLX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Poolz Finance مقابل USD هو $ +0.00260849 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Poolz Finance مقابل USD هو $ +0.0103198693 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Poolz Finance مقابل USD هو $ +0.0224394490 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Poolz Finance مقابل USD هو $ +0.03747259291905876 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00260849+1.02%
30 يوم$ +0.0103198693+4.01%
60 يوم$ +0.0224394490+8.72%
90 يوم$ +0.03747259291905876+17.05%

ما هو Poolz Finance ( POOLX )

What is the project about? Poolz is a decentralized cross-chain IDO platform built on top of Web 3.0 infrastructure to enable crypto projects to raise funds before listing.

What makes your project unique?

History of your project. The company was established at the end of 2020 and to date has supported more than 130 projects, with 100+ IDOs on the platform

What’s next for your project?

What can your token be used for? Vacation and travel bookings, trading, and eligibility to participate in future IDOs

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Poolz Finance (POOLX)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Poolz Finance (USD)

كم ستكون قيمة Poolz Finance (POOLX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Poolz Finance (POOLX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Poolz Finance.

تحقق الآن من توقعات سعر Poolz Finance!

عملة POOLX إلى العملات المحلية

توكنوميكس Poolz Finance (POOLX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Poolz Finance (POOLX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس POOLX والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Poolz Finance (POOLX)

كم يساوي Poolz Finance (POOLX) اليوم؟
سعر POOLX المباشر في USD هو USD 0.257311، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر POOLX إلى USD الحالي؟
سعر POOLX إلى USD الحالي هو $ 0.257311. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Poolz Finance ؟
القيمة السوقية لعملة POOLX هي $ 1.35M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن POOLX؟
العرض المتداول لتوكن POOLX هو 5.23M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ POOLX؟
حقق POOLX سعرًا قياسيًا قدره 7.18 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ POOLX؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.155338 POOLX.
ما هو حجم تداول POOLX؟
حجم تداول POOLX المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع POOLX هذا العام؟
قد يرتفع POOLX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر POOLX لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:23:23 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

