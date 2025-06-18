سعر Poofcoin (POOFCOIN)
سعر Poofcoin (POOFCOIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.27K. يتم تحديث سعر POOFCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Poofcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Poofcoin خلال اليوم هو -11.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.27M
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خلال اليوم، كان سعر Poofcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Poofcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Poofcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Poofcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.38%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Poofcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
-11.38%
+16.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Poofcoin is a meme token launched on the Solana blockchain with a focus on simplicity, fun, and community. The project avoids unnecessary noise by operating only through X and an official website—no Telegram, no Discord, no distractions. There is no roadmap, staking, or complex utility; Poofcoin is a pure meme-driven token built for entertainment, viral culture, and social energy. It's about keeping crypto fun and lighthearted. Hold, laugh, and enjoy the Poof.
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