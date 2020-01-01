توكنوميكس Poodl Inu (POODL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Poodl Inu (POODL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Poodl Inu (POODL) THERE’S A NEW MEME COIN IN TOWN - POODL INU You hear that sound? That’s the sound of Poodl Inu’s giant nuts slapping the entire crypto world What is Poodl Inu $POODL? $POODL is not just a crypto token, it's a legend in the making. It's the meme king that's gonna knock your socks off and take you on a wild ride to the moon. Poodl Inu is a staking powerhouse, a community titan, and your ticket to the big leagues, player. Get ready to tell your grandkids about the day you bought $POODL. Poodl Inu has a simple yet rewarding staking strategy. It’s as easy as teaching your Poodl Inu to play fetch, but instead of bringing back sticks, it fetches you stacks. Simple, effective, proven, with no tricks or hidden surprises - just good oldfashioned staking that every dog can understand. الموقع الرسمي: https://poodlinu.com/ الوثيقة البيضاء: https://poodlinu.com/assets/documents/Poodl_Inu_WP.pdf اشتر POODL الآن!

توكنوميكس Poodl Inu (POODL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Poodl Inu (POODL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 6.90B $ 6.90B $ 6.90B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 129.29K $ 129.29K $ 129.29K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00001874 $ 0.00001874 $ 0.00001874 معرفة المزيد عن سعر Poodl Inu (POODL)

توكنوميكس Poodl Inu (POODL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Poodl Inu (POODL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن POODL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن POODL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس POODL، استكشف السعر المباشر لتوكن POODL!

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