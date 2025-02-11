سعر Poodl Inu (POODL)
سعر Poodl Inu (POODL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POODL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Poodl Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.56
- تغيير سعر Poodl Inu خلال اليوم هو +1.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Poodl Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Poodl Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Poodl Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Poodl Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.15%
|30 يوم
|$ 0
|-33.12%
|60 يوم
|$ 0
|-69.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Poodl Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.15%
-6.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
THERE’S A NEW MEME COIN IN TOWN - POODL INU You hear that sound? That’s the sound of Poodl Inu’s giant nuts slapping the entire crypto world What is Poodl Inu $POODL? $POODL is not just a crypto token, it's a legend in the making. It's the meme king that's gonna knock your socks off and take you on a wild ride to the moon. Poodl Inu is a staking powerhouse, a community titan, and your ticket to the big leagues, player. Get ready to tell your grandkids about the day you bought $POODL. Poodl Inu has a simple yet rewarding staking strategy. It’s as easy as teaching your Poodl Inu to play fetch, but instead of bringing back sticks, it fetches you stacks. Simple, effective, proven, with no tricks or hidden surprises - just good oldfashioned staking that every dog can understand.
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