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سعر Poodl Inu (POODL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر POODL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Poodl Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.56 - تغيير سعر Poodl Inu خلال اليوم هو +1.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Poodl Inu (POODL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Poodl Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Poodl Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Poodl Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Poodl Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.15% 30 يوم $ 0 -33.12% 60 يوم $ 0 -69.44% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Poodl Inu (POODL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Poodl Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.15% تغير السعر (7 أيام) -6.22%

معلومات سوق Poodl Inu (POODL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: