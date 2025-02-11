سعر Poodl (POODL)
سعر Poodl (POODL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 179.34K. يتم تحديث سعر POODL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Poodl الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 267.00
- تغيير سعر Poodl خلال اليوم هو -0.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 75.09T
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر POODL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر POODL.
خلال اليوم، كان سعر Poodl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Poodl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Poodl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Poodl مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.73%
|30 يوم
|$ 0
|-18.24%
|60 يوم
|$ 0
|-19.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Poodl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.73%
-1.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
POODL is a BEP-20 deflationary, self-LP generating token that is powered by the work and idea of its community. 1% of every transaction is burned forever, 1% is redistributed to holders, and 1% will be permanently added to the locked LP. This increases the scarcity of the supply of POODL tokens and increases its stability, which means that each POODL holder has a strong incentive to hold and spread the use of POODL.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 POODL إلى AUD
A$--
|1 POODL إلى GBP
￡--
|1 POODL إلى EUR
€--
|1 POODL إلى USD
$--
|1 POODL إلى MYR
RM--
|1 POODL إلى TRY
₺--
|1 POODL إلى JPY
¥--
|1 POODL إلى RUB
₽--
|1 POODL إلى INR
₹--
|1 POODL إلى IDR
Rp--
|1 POODL إلى PHP
₱--
|1 POODL إلى EGP
￡E.--
|1 POODL إلى BRL
R$--
|1 POODL إلى CAD
C$--
|1 POODL إلى BDT
৳--
|1 POODL إلى NGN
₦--
|1 POODL إلى UAH
₴--
|1 POODL إلى VES
Bs--
|1 POODL إلى PKR
Rs--
|1 POODL إلى KZT
₸--
|1 POODL إلى THB
฿--
|1 POODL إلى TWD
NT$--
|1 POODL إلى CHF
Fr--
|1 POODL إلى HKD
HK$--
|1 POODL إلى MAD
.د.م--