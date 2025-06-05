سعر PooChain V2 (POOP)
سعر PooChain V2 (POOP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 75.17K. يتم تحديث سعر POOP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PooChain V2 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر PooChain V2 خلال اليوم هو -34.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر PooChain V2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PooChain V2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PooChain V2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PooChain V2 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-34.97%
|30 يوم
|$ 0
|-82.10%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PooChain V2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.87%
-34.97%
-61.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PooChain is a utility project on the Solana Blockchain with a governance token $POOP. $POOP can be used for staking on PooChain's launchpad poo.fun. PooChain is creating a lower starting market cap and lower bonding curve launchpad for meme tokens in partnership with some of the biggest projects on Solana. Poo.fun is live and very soon an update will be released with platform fees rewarding those engaging in the ecosystem.
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