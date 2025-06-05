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سعر PooChain V2 (POOP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 75.17K . يتم تحديث سعر POOP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PooChain V2 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر PooChain V2 خلال اليوم هو -34.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M

أداء سعر PooChain V2 (POOP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PooChain V2 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PooChain V2 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PooChain V2 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PooChain V2 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -34.97% 30 يوم $ 0 -82.10% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PooChain V2 (POOP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PooChain V2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.87% تغير السعر (1يوم) -34.97% تغير السعر (7 أيام) -61.16%

معلومات سوق PooChain V2 (POOP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: