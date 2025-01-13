سعر Poo Doge (POO DOGE)
سعر Poo Doge (POO DOGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POO DOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Poo Doge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.85
- تغيير سعر Poo Doge خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Poo Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Poo Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Poo Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Poo Doge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-24.78%
|60 يوم
|$ 0
|-40.34%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Poo Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-11.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PooDoge is a portfolio tracking and charting suite on Dogechain that provides investors with the tools to trade smarter while keeping track of all their token investments whether they are listed on big exchanges or not.
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