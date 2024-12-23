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سعر Poo Chi ($SIR) المباشر لليوم هو USD 0.00125386 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.22M . يتم تحديث سعر $SIR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Poo Chi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.19 - تغيير سعر Poo Chi خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.77B

أداء سعر Poo Chi ($SIR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Poo Chi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Poo Chi مقابل USD هو $ -0.0011614966 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Poo Chi مقابل USD هو $ -0.0011270230 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Poo Chi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0011614966 -92.63% 60 يوم $ -0.0011270230 -89.88% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Poo Chi ($SIR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Poo Chi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02619093$ 0.02619093 $ 0.02619093 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Poo Chi ($SIR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: