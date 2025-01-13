سعر Ponzy (PONZY)
سعر Ponzy (PONZY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PONZY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ponzy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.28
- تغيير سعر Ponzy خلال اليوم هو +1.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PONZY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PONZY.
خلال اليوم، كان سعر Ponzy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ponzy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ponzy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ponzy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.15%
|30 يوم
|$ 0
|-22.05%
|60 يوم
|$ 0
|-29.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ponzy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
+1.15%
-17.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to PonzyLand, where dreams are made true, and bags are filled. In PonzyLand there will be many opportunities to make money, but will you be degen enough to stack up $PONZY?
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PONZY إلى AUD
A$--
|1 PONZY إلى GBP
￡--
|1 PONZY إلى EUR
€--
|1 PONZY إلى USD
$--
|1 PONZY إلى MYR
RM--
|1 PONZY إلى TRY
₺--
|1 PONZY إلى JPY
¥--
|1 PONZY إلى RUB
₽--
|1 PONZY إلى INR
₹--
|1 PONZY إلى IDR
Rp--
|1 PONZY إلى PHP
₱--
|1 PONZY إلى EGP
￡E.--
|1 PONZY إلى BRL
R$--
|1 PONZY إلى CAD
C$--
|1 PONZY إلى BDT
৳--
|1 PONZY إلى NGN
₦--
|1 PONZY إلى UAH
₴--
|1 PONZY إلى VES
Bs--
|1 PONZY إلى PKR
Rs--
|1 PONZY إلى KZT
₸--
|1 PONZY إلى THB
฿--
|1 PONZY إلى TWD
NT$--
|1 PONZY إلى CHF
Fr--
|1 PONZY إلى HKD
HK$--
|1 PONZY إلى MAD
.د.م--