ما هو PonzioTheCat ( PONZIO )

Meet Ponzio the Cat ($PONZIO), a unique creation flaunting wealth and indifference. Ponzio has burned over 50 ETH in liquidity for amusement, showcasing his lavish nature. The financial mechanism he designed ensures $PONZIO's rapid rise: every four days, the token supply is halved, accelerating value growth far beyond Bitcoin's four-year halving cycle. This mechanism subtly reduces the supply every 34 minutes, driving prices up. Investors in $PONZIO, who contribute to the liquidity pool and stake their tokens, are rewarded with an additional 13.37% in debased tokens every four days. This continuous value addition increases the total value locked (TVL) as more participants join.

المصدر PonzioTheCat (PONZIO) الموقع الرسمي