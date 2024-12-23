سعر PonzioTheCat (PONZIO)
سعر PonzioTheCat (PONZIO) المباشر لليوم هو USD 86,079,743,749. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 85.96K. يتم تحديث سعر PONZIO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PonzioTheCat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.76K
- تغيير سعر PonzioTheCat خلال اليوم هو -13.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PonzioTheCat مقابل USD هو $ -13,041,914,077.45738 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PonzioTheCat مقابل USD هو $ +243,732,401,408.4172778000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PonzioTheCat مقابل USD هو $ +74,940,206,427,243.9370084000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PonzioTheCat مقابل USD هو $ +86,078,679,855.2760320492 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -13,041,914,077.45738
|-13.15%
|30 يوم
|$ +243,732,401,408.4172778000
|+283.15%
|60 يوم
|$ +74,940,206,427,243.9370084000
|+87,059.05%
|90 يوم
|$ +86,078,679,855.2760320492
|+8,090,909.64%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PonzioTheCat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.29%
-13.15%
-76.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet Ponzio the Cat ($PONZIO), a unique creation flaunting wealth and indifference. Ponzio has burned over 50 ETH in liquidity for amusement, showcasing his lavish nature. The financial mechanism he designed ensures $PONZIO's rapid rise: every four days, the token supply is halved, accelerating value growth far beyond Bitcoin's four-year halving cycle. This mechanism subtly reduces the supply every 34 minutes, driving prices up. Investors in $PONZIO, who contribute to the liquidity pool and stake their tokens, are rewarded with an additional 13.37% in debased tokens every four days. This continuous value addition increases the total value locked (TVL) as more participants join.
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