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سعر PonzioTheCat (PONZIO) المباشر لليوم هو USD 86,079,743,749 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 85.96K . يتم تحديث سعر PONZIO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PonzioTheCat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.76K - تغيير سعر PonzioTheCat خلال اليوم هو -13.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر PonzioTheCat (PONZIO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PonzioTheCat مقابل USD هو $ -13,041,914,077.45738 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PonzioTheCat مقابل USD هو $ +243,732,401,408.4172778000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PonzioTheCat مقابل USD هو $ +74,940,206,427,243.9370084000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PonzioTheCat مقابل USD هو $ +86,078,679,855.2760320492 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -13,041,914,077.45738 -13.15% 30 يوم $ +243,732,401,408.4172778000 +283.15% 60 يوم $ +74,940,206,427,243.9370084000 +87,059.05% 90 يوم $ +86,078,679,855.2760320492 +8,090,909.64%

تحليل سعر PonzioTheCat (PONZIO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PonzioTheCat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 82,695,826,763$ 82,695,826,763 $ 82,695,826,763 24 ساعة مرتفع $ 99,227,916,105$ 99,227,916,105 $ 99,227,916,105 عالية طوال الوقت $ 397,796,440,821$ 397,796,440,821 $ 397,796,440,821 تغير السعر (1 ساعة) +2.29% تغير السعر (1يوم) -13.15% تغير السعر (7 أيام) -76.99%

معلومات سوق PonzioTheCat (PONZIO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: