معلومات سعر Ponzimon (PONZI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01275477 $ 0.01275477 $ 0.01275477 24 ساعة منخفض $ 0.01449332 $ 0.01449332 $ 0.01449332 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01275477$ 0.01275477 $ 0.01275477 24 ساعة مرتفع $ 0.01449332$ 0.01449332 $ 0.01449332 عالية طوال الوقت $ 0.519954$ 0.519954 $ 0.519954 أدنى سعر $ 0.00421223$ 0.00421223 $ 0.00421223 تغير السعر (1 ساعة) +0.92% تغير السعر (1يوم) -10.92% تغير السعر (7 أيام) +39.19% تغير السعر (7 أيام) +39.19%

سعر Ponzimon (PONZI) في الوقت الحقيقي هو $0.01291052. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PONZI بين أدنى سعر $ 0.01275477 وأعلى سعر $ 0.01449332، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPONZI على الإطلاق هو $ 0.519954، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00421223.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PONZI +0.92% على مدار الساعة الماضية، -10.92% على مدار 24 ساعة، و +39.19% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ponzimon (PONZI)

القيمة السوقية $ 96.95K$ 96.95K $ 96.95K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 157.19K$ 157.19K $ 157.19K إمداد دورة التداول 7.51M 7.51M 7.51M إجمالي العرض 12,175,089.101754 12,175,089.101754 12,175,089.101754

القيمة السوقية الحالية لـ Ponzimon هي $ 96.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PONZI يبلغ 7.51M، مع إجمالي عرض 12175089.101754. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 157.19K.