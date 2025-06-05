سعر Ponzichu (PCHU)
سعر Ponzichu (PCHU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 301.13K. يتم تحديث سعر PCHU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ponzichu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Ponzichu خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Ponzichu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ponzichu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ponzichu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ponzichu مقابل USD هو $ 0 .
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ponzichu ($PCHU) is a memecoin launched on the SUI blockchain, inspired by the cultural icon Pikachu. While humorous and meme-driven in its branding, the token introduces a deflationary mechanic designed to sustain long-term holder value: 2% of every transaction is automatically used to buy back $PCHU on the open market and send it to a burn wallet, reducing supply permanently. Ponzichu brings together the fun of meme culture and the innovation of automatic on-chain tokenomics.
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