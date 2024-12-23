سعر Ponzi Express (PONZIE)
سعر Ponzi Express (PONZIE) المباشر لليوم هو USD 0.00140003. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 139.47K. يتم تحديث سعر PONZIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ponzi Express الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 81.27
- تغيير سعر Ponzi Express خلال اليوم هو +0.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 99.65M
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خلال اليوم، كان سعر Ponzi Express مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ponzi Express مقابل USD هو $ -0.0000682698 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ponzi Express مقابل USD هو $ -0.0012468637 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ponzi Express مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.14%
|30 يوم
|$ -0.0000682698
|-4.87%
|60 يوم
|$ -0.0012468637
|-89.05%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ponzi Express: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
+0.14%
-13.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ponzi Express is an Ethereum-based launchpad for rebasing tokens. Holders of Ponzi Express may stake their LP in order to gain revenue from the launches of our of launchpad. The platform spins up contracts for your token, staking mechanisms, a treasury, and a distributor. By providing a treasury that actually backs the value of your token, projects built on Ponzi.Express already deliver the fundamentals and protection mechanisms that allow holders with minimal development knowledge to have access to these functionalities.
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₹0.1190445509
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￡E.0.0711915255
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