احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PONZIE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PONZIE.

سعر Ponzi Express (PONZIE) المباشر لليوم هو USD 0.00140003 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 139.47K . يتم تحديث سعر PONZIE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ponzi Express الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 81.27 - تغيير سعر Ponzi Express خلال اليوم هو +0.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 99.65M

أداء سعر Ponzi Express (PONZIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ponzi Express مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ponzi Express مقابل USD هو $ -0.0000682698 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ponzi Express مقابل USD هو $ -0.0012468637 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ponzi Express مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.14% 30 يوم $ -0.0000682698 -4.87% 60 يوم $ -0.0012468637 -89.05% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ponzi Express (PONZIE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ponzi Express: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0013975$ 0.0013975 $ 0.0013975 24 ساعة مرتفع $ 0.00139805$ 0.00139805 $ 0.00139805 عالية طوال الوقت $ 0.01438666$ 0.01438666 $ 0.01438666 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) +0.14% تغير السعر (7 أيام) -13.14%

معلومات سوق Ponzi Express (PONZIE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: