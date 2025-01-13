سعر PONYHAWK (SKATE)
سعر PONYHAWK (SKATE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SKATE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PONYHAWK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.78
- تغيير سعر PONYHAWK خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PONYHAWK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PONYHAWK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PONYHAWK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PONYHAWK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-17.14%
|60 يوم
|$ 0
|-5.24%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PONYHAWK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A MEME Coin for the skater community. Fair launch, Ownership renounced, LP Burned.
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