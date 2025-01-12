سعر Pontoon (TOON)
سعر Pontoon (TOON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 549.76. يتم تحديث سعر TOON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pontoon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 140.27K
- تغيير سعر Pontoon خلال اليوم هو +4.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 23.51M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TOON مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TOON.
خلال اليوم، كان سعر Pontoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pontoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pontoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pontoon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.47%
|30 يوم
|$ 0
|+5.83%
|60 يوم
|$ 0
|+68.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pontoon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
+4.47%
+6.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
One-click liquidity mirroring across ETH, BSC, HECO Chain, xDAI, POLYGON , OPTIMISM with incentivized relayer network and liquidity mining for liquidity providers across the chains.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TOON إلى AUD
A$--
|1 TOON إلى GBP
￡--
|1 TOON إلى EUR
€--
|1 TOON إلى USD
$--
|1 TOON إلى MYR
RM--
|1 TOON إلى TRY
₺--
|1 TOON إلى JPY
¥--
|1 TOON إلى RUB
₽--
|1 TOON إلى INR
₹--
|1 TOON إلى IDR
Rp--
|1 TOON إلى PHP
₱--
|1 TOON إلى EGP
￡E.--
|1 TOON إلى BRL
R$--
|1 TOON إلى CAD
C$--
|1 TOON إلى BDT
৳--
|1 TOON إلى NGN
₦--
|1 TOON إلى UAH
₴--
|1 TOON إلى VES
Bs--
|1 TOON إلى PKR
Rs--
|1 TOON إلى KZT
₸--
|1 TOON إلى THB
฿--
|1 TOON إلى TWD
NT$--
|1 TOON إلى CHF
Fr--
|1 TOON إلى HKD
HK$--
|1 TOON إلى MAD
.د.م--