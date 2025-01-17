سعر Pong Heroes (PONG)
سعر Pong Heroes (PONG) المباشر لليوم هو USD 0.00088278. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PONG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pong Heroes الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.37
- تغيير سعر Pong Heroes خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PONG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PONG.
خلال اليوم، كان سعر Pong Heroes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pong Heroes مقابل USD هو $ -0.0000805976 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pong Heroes مقابل USD هو $ +0.0000766292 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pong Heroes مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000805976
|-9.12%
|60 يوم
|$ +0.0000766292
|+8.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pong Heroes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-1.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pong Heroes is a hyper-casual, fast-paced, Win2Earn, Free2Play skill-driven competitive NFT multiplayer game on the Binance Smart Chain. Pong Heroes was founded on April 1st, 2022, and aims to onboard web2 players to the web3 space with the leverage of an off-chain dual-layer economy. The next big milestone for Pong Heroes is mobile development (Q3 2023) and launching it on the App Store and Google Play Store. The $PONG token can be used for wagering, trading, staking, switching to off-chain token and minting NFTs.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PONG إلى AUD
A$0.0014212758
|1 PONG إلى GBP
￡0.0007150518
|1 PONG إلى EUR
€0.0008562966
|1 PONG إلى USD
$0.00088278
|1 PONG إلى MYR
RM0.00397251
|1 PONG إلى TRY
₺0.0313651734
|1 PONG إلى JPY
¥0.1374400182
|1 PONG إلى RUB
₽0.0914736636
|1 PONG إلى INR
₹0.0764310924
|1 PONG إلى IDR
Rp14.4718009632
|1 PONG إلى PHP
₱0.0517485636
|1 PONG إلى EGP
￡E.0.044492112
|1 PONG إلى BRL
R$0.005340819
|1 PONG إلى CAD
C$0.0012712032
|1 PONG إلى BDT
৳0.1073283924
|1 PONG إلى NGN
₦1.372899456
|1 PONG إلى UAH
₴0.0372356604
|1 PONG إلى VES
Bs0.04767012
|1 PONG إلى PKR
Rs0.2462426532
|1 PONG إلى KZT
₸0.46831479
|1 PONG إلى THB
฿0.0304205988
|1 PONG إلى TWD
NT$0.0290522898
|1 PONG إلى CHF
Fr0.0008033298
|1 PONG إلى HKD
HK$0.0068680284
|1 PONG إلى MAD
.د.م0.0088807668