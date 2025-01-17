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سعر Pong Heroes (PONG) المباشر لليوم هو USD 0.00088278 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PONG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pong Heroes الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.37 - تغيير سعر Pong Heroes خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pong Heroes (PONG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pong Heroes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pong Heroes مقابل USD هو $ -0.0000805976 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pong Heroes مقابل USD هو $ +0.0000766292 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pong Heroes مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000805976 -9.12% 60 يوم $ +0.0000766292 +8.68% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pong Heroes (PONG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pong Heroes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01008768$ 0.01008768 $ 0.01008768 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -1.95%

معلومات سوق Pong Heroes (PONG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: