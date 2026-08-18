سعر PondCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع PondCoin (PNDC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PNDC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PNDC.

يحتل PondCoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7,998,316، مع عرض متداول قدره 92.47T PNDC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PNDC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PNDC بمقدار +1.76% خلال الساعة الماضية و-10.55% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق PondCoin (PNDC)

القيمة السوقية $ 8.00M$ 8.00M $ 8.00M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.10M$ 24.10M $ 24.10M إمداد دورة التداول 92.47T 92.47T 92.47T إجمالي العرض 420,689,000,000,000.0 420,689,000,000,000.0 420,689,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PondCoin هي $ 8.00M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PNDC يبلغ 92.47T، مع إجمالي عرض 420689000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.10M.