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سعر Ponchiqs (PONCH) المباشر لليوم هو USD 0.00010744 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.87K . يتم تحديث سعر PONCH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ponchiqs الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Ponchiqs خلال اليوم هو -30.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 17.43M

أداء سعر Ponchiqs (PONCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ponchiqs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ponchiqs مقابل USD هو $ -0.0001034954 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ponchiqs مقابل USD هو $ -0.0001035769 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ponchiqs مقابل USD هو $ -0.014201076850349312 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -30.89% 30 يوم $ -0.0001034954 -96.32% 60 يوم $ -0.0001035769 -96.40% 90 يوم $ -0.014201076850349312 -99.24%

تحليل سعر Ponchiqs (PONCH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ponchiqs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00009244$ 0.00009244 $ 0.00009244 24 ساعة مرتفع $ 0.00016204$ 0.00016204 $ 0.00016204 عالية طوال الوقت $ 0.636356$ 0.636356 $ 0.636356 تغير السعر (1 ساعة) +3.27% تغير السعر (1يوم) -30.89% تغير السعر (7 أيام) -44.75%

معلومات سوق Ponchiqs (PONCH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: