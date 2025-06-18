سعر Ponchiqs (PONCH)
سعر Ponchiqs (PONCH) المباشر لليوم هو USD 0.00010744. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.87K. يتم تحديث سعر PONCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ponchiqs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Ponchiqs خلال اليوم هو -30.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 17.43M
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خلال اليوم، كان سعر Ponchiqs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ponchiqs مقابل USD هو $ -0.0001034954 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ponchiqs مقابل USD هو $ -0.0001035769 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ponchiqs مقابل USD هو $ -0.014201076850349312 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-30.89%
|30 يوم
|$ -0.0001034954
|-96.32%
|60 يوم
|$ -0.0001035769
|-96.40%
|90 يوم
|$ -0.014201076850349312
|-99.24%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ponchiqs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.27%
-30.89%
-44.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ponchiqs Studio is redefining blockchain entertainment by creating the ultimate experience with Ponchiqs IP, a meta universe that seamlessly combines GameFi, Hollywood-style animations, and unique licensed merchandise products. Ponchiqs is driving mass adoption through its visionary games, including but not limited to AAA PC/console shooters and mobile mini-games on Telegram, all designed to integrate blockchain technology in an accessible and engaging way for a broad audience.
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