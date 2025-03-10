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سعر pomkori (KORI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 355.66K . يتم تحديث سعر KORI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق pomkori الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 140.73K - تغيير سعر pomkori خلال اليوم هو +15.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.79M

أداء سعر pomkori (KORI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر pomkori مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر pomkori مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر pomkori مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر pomkori مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +15.96% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر pomkori (KORI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر pomkori: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00137835$ 0.00137835 $ 0.00137835 تغير السعر (1 ساعة) -2.57% تغير السعر (1يوم) +15.96% تغير السعر (7 أيام) -59.47%

معلومات سوق pomkori (KORI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: