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سعر Pomerium Community Meme Token (PME) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pomerium Community Meme Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.14 - تغيير سعر Pomerium Community Meme Token خلال اليوم هو +0.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pomerium Community Meme Token (PME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pomerium Community Meme Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pomerium Community Meme Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pomerium Community Meme Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pomerium Community Meme Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.18% 30 يوم $ 0 -3.75% 60 يوم $ 0 -37.77% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pomerium Community Meme Token (PME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pomerium Community Meme Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +0.18% تغير السعر (7 أيام) -0.83%

معلومات سوق Pomerium Community Meme Token (PME)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: