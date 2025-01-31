سعر Pomerium Community Meme Token (PME)
سعر Pomerium Community Meme Token (PME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pomerium Community Meme Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.14
- تغيير سعر Pomerium Community Meme Token خلال اليوم هو +0.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pomerium Community Meme Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pomerium Community Meme Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pomerium Community Meme Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pomerium Community Meme Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.18%
|30 يوم
|$ 0
|-3.75%
|60 يوم
|$ 0
|-37.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pomerium Community Meme Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+0.18%
-0.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PME is the community token of DogePome. The distribution quantity of $PME is determined daily based on the price of Dogecoin, and it is one of the memberships of Pomerium Guardians. Holders of $PME will be seen as enthusiastic supporters of $DOGE and Pomerium.
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