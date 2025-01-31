سعر PolyYeld (YELD)
سعر PolyYeld (YELD) المباشر لليوم هو USD 0.052653. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YELD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PolyYeld الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.27
- تغيير سعر PolyYeld خلال اليوم هو +1.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PolyYeld مقابل USD هو $ +0.00077749 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PolyYeld مقابل USD هو $ -0.0020337063 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PolyYeld مقابل USD هو $ -0.0088123430 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PolyYeld مقابل USD هو $ +0.003635951440358236 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00077749
|+1.50%
|30 يوم
|$ -0.0020337063
|-3.86%
|60 يوم
|$ -0.0088123430
|-16.73%
|90 يوم
|$ +0.003635951440358236
|+7.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PolyYeld: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+1.50%
-2.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Polyyeld Finance is a next-generation Yield farming protocol on Polygon Network
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